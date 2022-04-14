Petrol
107.48
-1.20%
Euro
15.97
0.36%
Dolar
14.62
0.18%
Altın
928.45
0.02%
Borsa
2480
0.79%
Bitcoin
603.500
2.84%
BTXN Coin
30.24
-0.85%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk test uçuşu yapıldı

    Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı için bugün ilk test uçuşu gerçekleştirildi.
    • 14.04.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk test uçuşu yapıldı

    3 Nisan 2017'de temeli atılan Rize-Artvin Havalimanı, 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alanda inşa edildi.

    Deniz dolgusunun yapılmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanan havalimanı, test uçuşlarına hazır hale getirildi.

    Çizgiler de çekildi

    Altyapı inşaatı, pist ve taksi yolları imalatı tamamlanan havalimanında şerit saha düzeltmeleri devam ederken, pistin ve apronların çizgileri de çekildi.

    Açılışı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek havalimanı için ilk test uçuşu, bugün Ankara'dan kalkan DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile yapıldı.

    Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk test uçuşu yapıldı ViDEO

    Piste iniş için alçaldı, tekrar havalandı

    İHA’da yer alan haberde söz konusu uçak, yapımı tamamlanan 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki piste iniş için alçalırken, ardından tekrar havalandı.

    Havalimanı seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için gerçekleştirilen kalibrasyon uçuşunun, gün içerisinde ve önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

    Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk test uçuşu yapıldı #1

    Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk test uçuşu yapıldı #2

    Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk test uçuşu yapıldı #3

    Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk test uçuşu yapıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Yavuz Sultan Selim'in bilinmeyen hikayesi, Tanrı'nın Gölgesi kitabında
    Kitap

    Yavuz Sultan Selim'in bilinmeyen hikayesi, Tanrı'nın Gölgesi kitabında

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Şanghay'da koronavirüse karşı kapanma devam ediyor
    Dünya

    Şanghay'da koronavirüse karşı kapanma devam ediyor

    Görüş Bildir