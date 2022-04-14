Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı için bugün ilk test uçuşu gerçekleştirildi.

3 Nisan 2017'de temeli atılan Rize-Artvin Havalimanı, 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alanda inşa edildi.

Deniz dolgusunun yapılmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanan havalimanı, test uçuşlarına hazır hale getirildi.

Çizgiler de çekildi

Altyapı inşaatı, pist ve taksi yolları imalatı tamamlanan havalimanında şerit saha düzeltmeleri devam ederken, pistin ve apronların çizgileri de çekildi.

Açılışı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek havalimanı için ilk test uçuşu, bugün Ankara'dan kalkan DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile yapıldı.

Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk test uçuşu yapıldı ViDEO

Piste iniş için alçaldı, tekrar havalandı

İHA’da yer alan haberde söz konusu uçak, yapımı tamamlanan 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki piste iniş için alçalırken, ardından tekrar havalandı.

Havalimanı seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için gerçekleştirilen kalibrasyon uçuşunun, gün içerisinde ve önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.