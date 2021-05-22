Rize Valisi Kemal Çeber: Pandemi Rizeliyi çay bahçelerine döndürdü

2021 çay sezonunun açıldığı Rize’de Vali Kemal Çeber, çay hasadı yaptı. Vali Çeber, Rizelilerin çay bahçelerine dönmesiyle çayda ciddi bir kalite artışı yaşandığını dile getirdi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile birlikte ÇAYKUR Ziraat Çay Bahçesi'nde çay hasadı yaptı.

Hasadın ardından bir açıklama yapan Vali Çeber, “2021 Çay sezonumuz Rize’mize bölgemize ülkemize hayırlı olsun. Çay bizim en önemli değerimiz. Rize çaydır, çay da Rize’dir diyoruz ve pandemi döneminden dolayı da iki sezondur farklı bir çay sezonu yaşıyoruz. Asıl sezonu yaşıyoruz.” dedi.

“Biz hem tüm kurumlar olarak ve sektörün ana yöneticisi olarak ÇAYKUR’umuz bu döneme özgü bütün hazırlıklarını yapıyor ve geçen sene nasıl çay sezonumuzu gayet sağlıklı ve verimli şekilde tamamladıysak, bu senede aynısının olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” diyen Çeber, sorunsuz bir sezon geçirmek için her türlü tedbirlerin alındığını dile getirdi.

“EKSTRA YASAK YAPMADIK”

Vali Çeber, “Biz her türlü tedbiri alıyoruz, ÇAYKUR’umuz kurumsal anlamda fabrikalarda, çay alım yerlerinde her türlü tedbirin alıyor. İlgili kurumlarımız, muhtarlarımız, ziraat odalarımız her türlü tedbir alıyor. Ama işin aslı da vatandaşımızın kendisine kalıyor. Bu sene herhangi bir ekstra yasak kararı kısıtlama kararı, ekstra bir uygulama yapmadık. Çünkü hep söylüyoruz geçen sene bir bilinmeyenler mücadele ediyorduk, bugün herkes her şeyi biliyor neye dikkat etmesi gerektiğini biliyor. Biz de müstahsilimize, çalışan kardeşlerimize hepsine güveniyoruz. Onların göstereceği özenle sağlıklı sıhhatli bir çay sözünü geçireceğinize inanıyoruz.” diye konuştu.

“PANDEMİ RİZELİYİ ÇAY BAHÇELERİNE DÖNDÜRDÜ”

İki sezondur pandemiden dolayı yaşanan işçi sıkıntıları neticesinde Rizelilerin çay bahçelerine geri döndüğünü ve bunun hem çayın kalitesine hem de ekonomiye olumlu yansıdığını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, şöyle devam etti:

“Geçen sene de söyledik pandeminin belki de eğer varsa olumlu bir etkisi bunlardan herhalde en önemlisi ilimiz için Rizeli müstahsilleri çay bahçesine Rizelilerin çay bahçelerine dönmesidir. Hem bu sayede çok ciddi bir kaynak ilimizde ve ülkemizde kaldı kalmış oldu, hem de çayımızda ciddi bir kalite artışı oldu. Hep söylüyorum ziyaret ettiğim fabrikalarda bile fabrika sahipleri çalışanlar ve bizler söylüyoruz toplanan çayın kokusu da farklı niteliği de farklı kalitesi de farklı. İnsanlara çok daha güzel çay içiyoruz. İnsanlarımızın yeniden çay bahçeleri ile buluşmuş olması bizi çok mutlu ediyor.

Biz pandemiden sonra da bunun böyle devam etmesini arzu ediyoruz. Ben bu duygularla çay sezonumuzun, devletimizin de bütün vatandaşlardan benim aldığım dönüş olarak çaya güzel güzel fiyat vermiş olması ile beraber çok daha verimli, sağlıklı bereketli geçmesini temenni ediyorum tüm vatandaşlarıma sağlık içerisinde kazasız belasız güzel bir çay sezonu diliyorum. Başta ÇAYKUR’umuz olmak üzere genel müdürümüzü ve ekibini tebrik ediyorum hem de sektördeki tüm işletmesi olan kardeşlerime de bol kazançlar bereketli bir çay sezonu diliyorum.”