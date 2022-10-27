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    Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

    Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli yağışın cuma günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
    • 27.10.2022 - 07:20
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    Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

    Kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor

    Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

    Vatandaşlar uyarıldı

    AA'nın haberine göre açıklamada, kuvvetli yağışlarla yaşanabilecek sel, su baskını, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyurdu.

    Rize ve Artvin in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı #1


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