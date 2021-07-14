Rize ve Giresun'da sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı

Rize ve Giresun'da etkili olan şiddetli sağanak yüzünden bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, yer yer heyelanlar yaşandı.

Karadeniz'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış nedeniyle menfezler taştı, su baskınları nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

ÇAYELİ'NDE MENFEZLER TIKANDI

Rize'de etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Çayeli ilçesi Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde menfezler tıkandı.

Bu nedenle Madenli merkezine sel sularının dolmaya başlaması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerince bu beldenin yanı sıra yağışın etkili olduğu aynı ilçedeki Büyükköy beldesinde de çalışma başlatıldı.

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HEYELANLAR YAŞANDI, YOLLAR KAPANDI

Yağışın etkilediği Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı yollar yer yer yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesi Işıklı köyünde de şiddetli yağış sonrası tarım arazilerinde hasar oluştu.

Giresun'da sağanak yağış VİDEO

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BAZI VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Ekipler, halen yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediliyor. Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan da AA muhabirine, beldelerinde yolların kapandığı, bazı vatandaşların mahsur kaldığı yönünde ihbarlar aldıklarını söyledi.

GİRESUN'DA DA DERE TAŞTI, YOLLAR KAPANDI

Giresun'un Güce ilçesinde etkili olan yağış hasara neden oldu. Güce Belediye Başkan Vekili Hilmi Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam etkili olan yağışın sabah saatlerine kadar devam ettiğini söyledi. Mert, kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının oluştuğunu, bazı yollarda çökmeler meydana geldiğini kaydetti.

"CAN KAYBI VE YARALI BULUNMUYOR"

Gelivera Deresi'nin su debisinin de yükseldiğini aktaran Mert, grup yolunda hasar meydana geldiğini belirterek, "Belediye ekiplerimiz hasar giderme çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan yollarımız yeniden ulaşıma açıldı. Can kaybımız ve yaralanan kimse bulunmuyor." dedi.

Espiye ilçesinde de yağış nedeniyle Gelivera Deresi'nin su seviyesi yükseldi, Espiye-Ericek grup yolunda hasar oluştu. Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.