Rize'de, 2 mahalle ve 17 köye yeni içme suyu hattı

7 bin Rizeli'nin sağlıklı suya kavuşacağı içme suyu hattı inşaatının yüzde 85'i tamamlandı.

Rize'de içme suyu şebeke hattı inşasında sona gelindi.

Rize İl Özel İdaresi 7 Şubat 2020 tarihinde ihale edilen “Yukarı Islahiye Grup İçme Suyu Merkez Köyler Şebeke Hattı İnşaatı İşi” bünyesinde yer alan imalatların yüzde 85’i tamamlandı.

Toplam maliyeti 6 Milyon 39 Bin 240 TL olan projede ile Güneysu İlçesine bağlı 2 mahalle ve merkez ilçeye bağlı 17 köyde yaşayan ortalama 7 bin Rizeli sağlıklı, hijyenik şartlara uygun, kalite standartlarını sağlayan içme suyuna kavuşmuş olacak.

95 KİLOMETRE BORU DÖŞENDİ

Proje kapsamında 3 adet içme suyu deposu, 95 kilometre boru döşeme imalatı tamamlandı.

1 adet içme suyu paket arıtma tesisinin yapımı ise devam ediyor.

İmalatına devam edilen paket arıtma tesisi sayesinde suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametre değerleri sürekli olarak kontrol altında tutulması hedefleniyor.

Bu sayede vatandaşların sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek durumlar engellenmiş olacak.

HAZİRAN AYINDA TAMAMLANACAK

Tüm hızıyla yapımına devam edilen Projenin 2021 yılı Haziran ayında tamamlanması hedefleniyor.