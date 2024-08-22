Rize'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

AA
Rize'nin İkizdere ilçesinde Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 FKN 610 plakalı otomobil ile 25 AB 830 plakalı otomobil çarpıştı.
FECİ KAZADA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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