Rize'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
AA

Rize'nin İkizdere ilçesinde Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 FKN 610 plakalı otomobil ile 25 AB 830 plakalı otomobil çarpıştı.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)