Çayeli ilçesindeki tarihi camide yapılan restorasyon çalışması ortaya çirkin bir görüntü ortaya çıkardı.

Rize’nin çeşitli köylerinde birçok tarihi cami var.

Çivi kullanılmadan tamamen el işçiliğiyle yapılan camiler koruma altında.

Görenleri kendine hayran bırakan tarihi camilerden biri de Çayeli ilçesine bağlı Ormancık Köyü’nde.

300 yıllık olduğu bilinen tarihi Ormancık Köyü Camii’nde restorasyon çalışması yapıldı.

(Caminin eski hali)

Ancak yüklenici firmanın yaptığı çalışmalar görenleri isyan ettirdi. Bir dönem medrese olarak kullanılan caminin alt katı, yapılan işlemlerin ardından bir müştemilata benzetildi.

(Caminin yeni hali)

KANALİZASYONU DEREYE BAĞLADI

Caminin şadırvanlarında yapılan çalışma da büyük bir çevre sorunu olarak göze batıyor.

Öyle ki tuvalet giderleri Senoz Vadisi’nin berrak sularına akıtılıyor.

KİM DUR DİYECEK

Türkiye’nin kültür varlığının böylesine acemice yapılan çalışmalarla mahvedilmesiyle ilgili yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor.

GÖREN HAYRAN KALIYOR

2017 yılında dönemim Rize Valisi Erdoğan Bektaş camiyi ziyaret etmiş ve el işçiliklerine hayran kalmıştı.

Eski Vaki Bektaş, “Tarih, bir milletin ortak karakter ve değerlerini gösterir. Bu camimizde de bu izleri görmemiz mümkün. Son derece zengin ve hareketli ahşap oyma desenleri bünyesinde barındırıyor. Rize’de buna benzer birçok tarihi ahşap camimiz var. Bize düşen görev bu tarihi değerlerimizi en iyi şekilde koruyup, gelecek kuşaklara aktarmaktır” açıklamasını yapmıştı.

Restorasyon çalışması yapan müteahhitin bir milletvekili ile yakın ilişkiler içinde olduğu ve süreci böyle elinde tuttuğu yöre halkı tarafından bilinen bir gerçek.

Rize’de 300 yıllık cami restorasyon kurbanı VİDEO