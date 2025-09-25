Rize'de 80 yaşındaki Selime Nine, mahsur kaldığı yayladan kurtarıldı

Rize’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Dere Yaylası’nda mahsur kalan ve ayağında rahatsızlık bulunan 80 yaşındaki Selime Ayçiçek, ailesiyle yaklaşık 2 saat yürüyerek Nolaşkari Yaylası’na ulaştı.

JANDARMA HELİKOPTERİ KURTARDI

Ayçiçek’in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı helikopter, bölgeye sevk edildi. Helikopterle yaylaya inen ekipler, Ayçiçek’i Jandarma Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleriyle birlikte güvenli bir şekilde alarak Rize-Artvin Havalimanı’na götürdü.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

Ayağındaki enfeksiyon nedeniyle Ayçiçek, önce Kaçkar Devlet Hastanesi, ardından Rize Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi ve taburcu oldu.

ZOR ANLAR VE SEL KORKUSU

Ayçiçek, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

Yağmurun yerini bir ara kar aldı. Ayaklarım ağrıyordu, yatamıyordum. Her tarafı kar kapladı. Yol bozuk olmasına rağmen yaklaşık 2 saat yürüdük. Sel o kadar şiddetliydi ki her yeri kapladı. Nasıl gideceğiz, nereden ineceğiz diye düşündük. 2-3 gece ağladım, çok acı çektim. Helikopter yaylacılara erzak bıraktı. Oğlum üç saat yürüyerek aşağı indi ve yardım istedi.

KURTARMA ANI

Ayçiçek, helikopterle kurtarılma anını şöyle aktardı:

Oğlum yanımda yoktu, bir komşumuz yardım etti. O anki duygu tarif edilemez, çok heyecanlandım. Helikoptere bindim, Kaçkar Devlet Hastanesi’ne, ardından Rize’ye götürüldüm. İlaç ve serum verdiler, iyileştim, gözlerim açıldı.

DEVLETE TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Ayçiçek, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, “Allah devletimize bir zeval vermesin, güç kuvvet versin. Bundan güzel devlet olur mu daha? Çok memnunuz devletimizden.” dedi.