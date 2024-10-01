Rize'de ağaca yıldırım düştü, yakındaki ev hasar gördü! Rize yakınlarında çam ağacına düşen ve bomba gibi patlayan yıldırım nedeniyle yakındaki bir ev hasar gördü.

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İHA

Rize yakınlarında bulunan çam ağacına yıldırım düştü. Bölgede bulunan bir ev de hasar gördü.

EVİN KOLONLARI ZARAR GÖRDÜ

Ahmet Özsarı’ya ait evin yakınında bulunan mezarlıktaki çam ağacına bugün sabah saatlerinde yıldırım düştü. Büyük gürültü ile sarsılan ev sakinleri çam ağacına düşen yıldırım nedeniyle evin de zarar gördüğünü fark etti. Evlerinin aydınlatmaları patlayan ve kolonları zarar gören aile yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"BOMBA GİBİ PATLAMA DUYDUK"

Çok yüksek bir ses duyduklarını ve kontrol ettiklerinde evin önündeki çamın yıkıldığını fark ettiklerini dile getiren Ahmet Özsarı, şu ifadeleri kullandı:

Sabah 06.45 gibi çocuğu okula göndermek için uyanmıştık. Yağmur yağıyordu, bir anda şiddetlendi. Bomba gibi bir patlama oldu. Çocuklar korktu. Gerçekten tarifi mümkün olmayan bir şeydi. İlk defa böyle bomba gibi bir patlama duyduk. Evde baya bir sallantı oldu. Yukarıda komşumuz çamın yıkıldığını gördü. Sonra baktık çamdan herhalde eve girmiş. Allah’tan fazla bir hasar oluşmadı. Direkten girmiş, kolonun dibinden çıkmış.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)