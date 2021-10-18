Rize'de araçtaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramada, aracın bagajındaki gizli bölmeden 1 kilo 50 gram metanfetamin maddesi yakalandı.

Rize'nin İyidere ilçesinde, dün saat 18.50 sularında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bir operasyon düzenlendi.

GİZLİ BÖLMEDEN 1 KİLO 50 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI

Ortaklaşa gerçekleşen operasyonda, İyidere Köprü mevkiinde durdurulan bir aracın içerisinde bulunan 2 şahsa üst ve bagaj araması yapıldı. Yapılan aramada, araç bagajının zemin kaplaması altındaki gizli bölmede 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Araçta bulunan E.D. ve E.A. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. E.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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