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    Rize'de araçtaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

    Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramada, aracın bagajındaki gizli bölmeden 1 kilo 50 gram metanfetamin maddesi yakalandı.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 17:52
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    Rize'de araçtaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

    Rize'nin İyidere ilçesinde, dün saat 18.50 sularında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bir operasyon düzenlendi.

    GİZLİ BÖLMEDEN 1 KİLO 50 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI

    Ortaklaşa gerçekleşen operasyonda, İyidere Köprü mevkiinde durdurulan bir aracın içerisinde bulunan 2 şahsa üst ve bagaj araması yapıldı. Yapılan aramada, araç bagajının zemin kaplaması altındaki gizli bölmede 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

    Araçta bulunan E.D. ve E.A. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. E.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Rize'de araçtaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı VİDEO

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