Petrol
92.71
0.36%
Euro
18.1616
-0.26%
Dolar
18.5869
-0.11%
Altın
968.87
-0.45%
Borsa
3901
0.00%
Bitcoin
360.156
-0.15%
BTXN Coin
9.52
1.06%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Rize'de avcı tulum çaldığı sırada ağına atmaca takıldı

    Pazar ilçesinde atmaca avına çıkan Ali Saymaz, sis bastırması nedeniyle avdan vazgeçip tulum çaldığı esnada ağlarına atmaca takıldı.
    • 21.10.2022 - 06:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de avcı tulum çaldığı sırada ağına atmaca takıldı

    Rize’de bir kültürel değere sahip olan atmaca avı için sezon başladı. Pazar ilçesinde de ava çıkan Ali Saymaz ve arkadaşı, ’Ğaço’ denilen örümcek kuşunu yakaladıktan sonra, atmacayı yakalamak için düzeneği kurdular.

    Sis bastırınca avdan vazgeçip tulum çalarkan ağına takıldı

    İHA'nın haberine göre; atmaca bekleyen iki arkadaş aniden bastıran sis nedeniyle avdan vazgeçerek tulum çalmaya başladı. Saymaz’ın yanındaki arkadaşı da onu kayda aldığı esnada sisten önünü göremeyen atmaca ağlara takıldı.

    Atmacanın ağlara takılmasına şaşkınlık yaşayan Saymaz, tulumu kenara bırakarak atmacayı yakaladı. Bu olay iki arkadaş arasında gülüşmelere neden oldu.

    Rize'de avcı tulum çaldığı sırada ağına atmaca takıldı - VİDEO

    Rize de avcı tulum çaldığı sırada ağına atmaca takıldı #1

    Rize de avcı tulum çaldığı sırada ağına atmaca takıldı #2


    Enner Valencia: Herkes beni GOAT diye çağırıyor
    Futbol

    Enner Valencia: Herkes beni GOAT diye çağırıyor

    Abonelerin gaz tüketimini denetleyen platform uygulamada
    Dünya

    Abonelerin gaz tüketimini denetleyen platform uygulamada

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir