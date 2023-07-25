Rize’de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı Rize’de meydana gelen bıçaklama olayında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA

Rize merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında, ev sahibi M.K. kirasını arttırmak istediği için kiracısı ile artışın fahiş olduğu nedeniyle tartışma yaşadı.

Ekmek bıçağı ile saldırdı

Yaşanan tartışmanın ardından kiracının yeğeni Halil İbrahim Ak (25) ve 2 arkadaşı ev sahibi M.K. ile görüşmek için yanına geldi.

Ak ile M.K. arasındaki tartışma büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Bu esnada ev sahibi M.K. belinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Halil İbrahim Ak, Sedat S.S. (23) ve Miraç B.’yi yaraladı.

Boğazından darbe aldı, hayatını kaybetti

M.K. olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Boğazından bıçak yarası alan Ak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılandı.

Ak’ın arkadaşları Sedat S.S. ve Miraç B. İse Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çapta inceleme devam ediyor.