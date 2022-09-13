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    Rize'de bir kişi, eşini ve amcasının oğlunu öldürdü

    Rize'de bir kişi, eşini ve amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.
    • 13.09.2022 - 18:41
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    Rize'de bir kişi, eşini ve amcasının oğlunu öldürdü

    Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde meydana gelen olayda, 44 yaşındaki F.M.B. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenle amcasının oğlu 54 yaşındaki Şaban Ali Bülbül'e tabancayla ateş etti.

    Silah sesini duyan eşi Yeliz Bülbül'ün de olay yerine gelmesiyle şahıs aynı tabancayla eşini de vurdu. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi.

    İkisi de hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan Yeliz Bülbül ile Şaban Ali Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay yerinden kaçan F.M.B. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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