Petrol
86
3.04%
Euro
19.9831
-0.22%
Dolar
18.719
0.09%
Altın
1.097
0.08%
Borsa
5661
2.76%
Bitcoin
318.642
1.06%
BTXN Coin
6.14
0.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Rize'de bir taksiden 8 kaçak göçmen çıktı

    Rize'de polis, durdurulan taksinin yolcu koltuğu ve bagajında 8 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
    • 02.01.2023 - 17:30
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 17:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de bir taksiden 8 kaçak göçmen çıktı

    Göçmen kaçakçılığına karşı mücadele devam ediyor..

    Rize Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Alipaşa uygulama noktasında bir taksiyi durdurdu.

    8 kaçak göçmen yakalandı

    Yapılan kontrollerde taksinin yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplam 8 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan taksi şoförü savcılıkça serbest bırakılırken, 8 Afganistanlı ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce Iğdır Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

    Rize de bir taksiden 8 kaçak göçmen çıktı #1

    Rize de bir taksiden 8 kaçak göçmen çıktı #2

    Rize de bir taksiden 8 kaçak göçmen çıktı #3

    Rize de bir taksiden 8 kaçak göçmen çıktı #4


    Türkiye 2023'e böyle girdi
    Gündem

    Türkiye 2023'e böyle girdi

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    En çok kitap satılan iller arasında İstanbul ilk sırada
    Kitap

    En çok kitap satılan iller arasında İstanbul ilk sırada

    Görüş Bildir