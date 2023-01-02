Rize'de bir taksiden 8 kaçak göçmen çıktı

Rize'de polis, durdurulan taksinin yolcu koltuğu ve bagajında 8 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığına karşı mücadele devam ediyor..

Rize Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Alipaşa uygulama noktasında bir taksiyi durdurdu.

8 kaçak göçmen yakalandı

Yapılan kontrollerde taksinin yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplam 8 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan taksi şoförü savcılıkça serbest bırakılırken, 8 Afganistanlı ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce Iğdır Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.









