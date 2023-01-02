Rize'de bir taksiden 8 kaçak göçmen çıktı
Rize'de polis, durdurulan taksinin yolcu koltuğu ve bagajında 8 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
- 02.01.2023 - 17:30
- Güncelleme : 02.01.2023 - 17:36
Göçmen kaçakçılığına karşı mücadele devam ediyor..
Rize Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Alipaşa uygulama noktasında bir taksiyi durdurdu.
8 kaçak göçmen yakalandı
Yapılan kontrollerde taksinin yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplam 8 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.
DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan taksi şoförü savcılıkça serbest bırakılırken, 8 Afganistanlı ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce Iğdır Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.