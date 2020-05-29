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    Rize'de dereye düşen kamyonun sürücüsü kurtarıldı

    Çamlıhemşin'de dereye düşen kamyonette yaralanan sürücüyü, itfaiye ekipleri dereden çıkardı.
    • AA
    • 29.05.2020 - 15:24
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    Rize'de dereye düşen kamyonun sürücüsü kurtarıldı

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Mustafa Kesimal idaresindeki kamyonet, Ayder Yaylası'nın 8. kilometresinde virajı alamayarak Fırtına Deresi'ne düştü.

    Rize'de dereye düşen kamyonun sürücüsü kurtarıldı VİDEO

    DEREDEN VİNÇLE ÇIKARILDI

    Kesimal, Çamlıhemşin Jandarma Arama Kurtarma ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekiplerince vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

    Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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