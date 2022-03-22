Rize'de eğitim filikası alabora oldu

Rize'de denizcilik fakültesi öğrencilerinin bulunduğu eğitim filikası, kıyıya 10 metre uzaklıkta alabora oldu. Filikadan denize düşen 14 öğrenci ve 1 akademisyen, yaralanmadı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, ‘denizde emniyet filika indirme’ talimatı adlı ders kapsamında, Derepazarı'ndaki balıkçı barınağından eğitim filikasıyla denize açıldı.

FİLİKADAN DENİZE DÜŞTÜLER

İçinde 14 öğrenci ile 1 akademisyenin bulunduğu filika, karaya yaklaşık 10 metre uzaklıkta bilinmeyen nedenle alabora oldu. Filikadan denize düşenlerden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık durumları iyi olan 15 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Eğitim filikası, başka kayıkla çekilerek kıyıya alınırken, 15 kişi de kontrollerinin ardından taburcu edildi.

























