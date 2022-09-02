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    Rize'de evlerini genişletmek isteyen ailenin kapısı havada asılı kaldı

    Her yağmurda eve zarar veren toprak kaldırılınca evin giriş kapısı yerden 3 metre yüksekte kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kapı kısa sürede meşhur oldu.
    • 02.09.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 12:11
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    Rize'de evlerini genişletmek isteyen ailenin kapısı havada asılı kaldı

    Evin kapısı görenleri hayrete düşürüyor...

    Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Hacı İsmail Öztürk, yağış nedeniyle evinin arka kısmı hasar görünce harekete geçti.

    Toprağa yakın olan taraf, yağışların ardından zarar gördü.

    Ortaya ilginç görüntü çıktı

    Bunun üzerine bir araya gelen aile büyükleri evin arkasını 4 metre genişletmek için karar aldı.

    Çalışmalar kısa sürede tamamlandı ve ortaya çıkan manzara av sahiplerini şaşırttı.

    Rize'de evlerini genişletmek isteyen ailenin kapısı havada asılı kaldı ViDEO

    Rize de evlerini genişletmek isteyen ailenin kapısı havada asılı kaldı #1

    Kapı 3 metre yükseldi

    Evin giriş kapısı yerden 3 metre yüksekte kaldığını gören Öztürk ailesi, tekrar toplanarak havada kalan kapının ne yapılacağını konusunda tartıştı.

    Evin hatırası olması nedeniyle kapının kaldırılmasından vazgeçildi.

    Video yoğun ilgi gördü

    İHA'nın aktarımına göre; havada asılı kalan kapı ilginç görüntüsüyle dikkat çekerken, ailenin gençleri kapıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Video binlerce kez izledi.

    Rize de evlerini genişletmek isteyen ailenin kapısı havada asılı kaldı #2

    "O kapıdan çok gelin çıkmıştır, çok gelin girmiştir"

    Kapının hatırası olduğundan dolayı kaldırılmadığını söyleyen Yunus Emre Dilmaç, "Bu evin arkası eskiden topraktı. Zaman geçtikçe toprak eve zarar vermeye başladı. Dayılarımız da karar aldılar evin arkasını yaptırdılar. Ev restorasyon edildi, toprak kaldırıldı, kapı havada kaldı. Daha sonra 'Kapıyı kaldıralım' diye aile büyükleri aralarında konuştu. Dediler ki 'O kapıdan çok gelin çıkmıştır, çok gelin girmiştir. Kapının önünde horonlar edilmişti, sohbetler edilmişti. Bir hatırası var' dediler. Bu nedenlerde bu kapıyı kaldırmama kararı aldılar. Anı olarak da kaldı. Görenler fotoğraf çekiliyor burada. Mal sahibi dayılarımızı arıyorlar bu kapı neden böyle oldu diye. İlginç bir görüntü oluşturdu" ifadelerini kullandı.

    Rize de evlerini genişletmek isteyen ailenin kapısı havada asılı kaldı #3

    "Kapının altında çay demleyip içenler de oldu"

    Sosyal medyada paylaştığı videoyu binlerce kişinin izlediğini ifade eden Dilmaç, "Ben burada Rize'ye uygun bir video çektim ve paylaştım. Videoyu da binlerce kişi izledi. Ondan sonra bana çok kişi ulaştı. Buranın tarihçesini öğrenmek istediler. Çok gelen oldu ondan sonra buraya. Gençler buraya gelip fotoğraf çektiriyorlar. Kapının altında çay demleyip içenler de oldu. Burası güzel de bir ortam oldu. Eş dost birbirini tanıdı" dedi.

    Rize de evlerini genişletmek isteyen ailenin kapısı havada asılı kaldı #4


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