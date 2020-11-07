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    Rize’de heyelan; 3 ev boşaltıldı

    Pazar ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen heyelanda, 3 ev tahliye edilerek güvenlik önlemleri alındı.
    • DHA
    • 07.11.2020 - 14:40
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    Rize’de heyelan; 3 ev boşaltıldı

     

    Rize'de, Pazar ilçesinin Zafer Mahallesi’nde gece etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi.

    Yamaçta toprak kayması sonucu tarım arazileri zarar gördü, 3 ev de tedbir amacıyla tahliye edildi.

    Vatandaşlar geceyi komşularının evinde geçirirken, mahallede AFAD ekiplerince teknik inceleme başlatıldı.

    "KALICI ÖNLEM ALINMASINI BEKLİYORUZ"

    Zafer Mahallesi Muhtarı Muhammet Oral, yağışların etkisiyle heyelan meydana geldiğini belirterek, “Şükürler olsun ki binalara bir metre kala heyelan durdu. Mahallede gerekli güvenlik tedbirleri alındı ve vatandaşlarımız komşularının evlerinde geceyi geçirdi. Heyelan nedeniyle kalıcı önlem alınmasını bekliyoruz” dedi.

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