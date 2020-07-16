Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Rize'de, 3 gün önce etkili olan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana gelmişti.

Özellikle Çayeli ilçesindeki Şairler Deresi vadisindeki su taşkınları ilçe merkezinde su baskınlarına neden olmuş, birçok köye ulaşım sağlanamamıştı.

RİZE'DEKİ FELAKETTEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Bölgeden o anlara ilişkin birçok görüntü olay anından kısa bir süre sonra sosyal medya ve haberlere yansırken bugün yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Yoğun yağış sebebiyle bir inşaat şantiyesinde heyelan meydana geldi. O anlar şantiyede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.

Heyelan nedeniyle şantiyedeki işçilerin korku dolu anları, kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, şantiye sahasında hasar oluştu.

Rize'de heyelan anı kameraya yansıdı ViDEO



















