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    Rize'de heyelan anı kameraya yansıdı

    Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 15:26
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    Rize'de heyelan anı kameraya yansıdı

     

    Rize'de, 3 gün önce etkili olan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana gelmişti.

    Özellikle Çayeli ilçesindeki Şairler Deresi vadisindeki su taşkınları ilçe merkezinde su baskınlarına neden olmuş, birçok köye ulaşım sağlanamamıştı.

    RİZE'DEKİ FELAKETTEN YENİ GÖRÜNTÜLER

    Bölgeden o anlara ilişkin birçok görüntü olay anından kısa bir süre sonra sosyal medya ve haberlere yansırken bugün yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

    Yoğun yağış sebebiyle bir inşaat şantiyesinde heyelan meydana geldi. O anlar şantiyede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.

    Heyelan nedeniyle şantiyedeki işçilerin korku dolu anları, kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, şantiye sahasında hasar oluştu.

    Rize'de heyelan anı kameraya yansıdı ViDEO


    Rize'de heyelan anı kameraya yansıdı #1

    Rize'de heyelan anı kameraya yansıdı #2

    Rize'de heyelan anı kameraya yansıdı #3

    Rize'de heyelan anı kameraya yansıdı #4

    Rize'de heyelan anı kameraya yansıdı #5

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