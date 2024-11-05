Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı

AA

Rize'de sabahtan itibaren görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun 14. kilometresinde heyelan meydana geldi, yolun Artvin yönü ulaşıma kapandı.

3 ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Heyelan anında yoldan geçen 3 araçta taş çarpması sebebiyle maddi hasar oluştu.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri toprağı kaldırmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar, yeni heyelan tehlikesine karşı kontrollü sürdürülüyor.

"SÜRÜCÜLERİMİZİN DİKKATLİ OLMALARI ÖNEM ARZ EDİYOR"

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun yağışlar sonucu Ardeşen-Fındıklı kara yolunun 14. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ardeşen-Fındıklı yönünde ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Trafik güvenliği için gerekli işaretlemelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolda biriken toprak ve taşları temizlemek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Sürücülerimizin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.