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    Rize'de heyelan yolu ulaşıma kapadı

    Rize'nin Fındıklı ilçesinde karların erimesi ve yağan yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi.
    • 16.04.2022 - 19:30
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 19:38
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    Rize'de heyelan yolu ulaşıma kapadı

    Geçtiğimiz günlerde Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Çağlayan Vadisi Gürcüdüzü yolu Pesansor mevkiinde yağan yağmur ve eriyen karın etkisiyle heyelan meydana geldi.

    Yol ulaşıma kapandı

    İHA'nın haberine göre, toprak ve kayalar yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle yolu henüz ulaşıma açılmadı.

    Öte yandan heyelan anı ise vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Rize'de heyelan yolu ulaşıma kapadı VİDEO

    Rize de heyelan yolu ulaşıma kapadı #1

    Rize de heyelan yolu ulaşıma kapadı #2

    Rize de heyelan yolu ulaşıma kapadı #3


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