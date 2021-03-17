Rize’de İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlandı

Yağan yağmurların etkisi ile can ve mal kayıpları yaşanan heyelan ve sel felaketlerinden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından, bir yıl süren çalışmalar ile İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlandı.

Pilot bölge seçilen Rize’de, sel ve heyelanların oluşturduğu risklerin tespiti yapılan çalışmalar tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı'nda sona gelindi.

Doğal afetlerde risk oluşturan faktörlerin belirlenmesi ve sorunların önlenmesi için 1 yıldır devam eden çalışmalarda, risk teşkil eden sorunlar belirlendi.

RASTGELE EV İNŞASI KAYIPLARI ARTTIRDI

Çalışmalar neticesinde meydana gelen doğal afetlerin yüzde 96’sında can ve mal kayıplarının yaşandığı belirtilirken, hatalı ev ve yerleşim yeri seçimleri, dere yataklarına ev yapılması, jeolojik etüt yapılmadan hatalı yolların açılması, ev yapan vatandaşların hiçbir uzmandan bilgi almadan rastgele yerlere ev inşası gibi nedenlerin kayıpları arttırdığı verilerine ulaşıldı.

52 KURUM KATILDI

Analizlere 52 kurum ve kuruluş ile kentteki meslek odaları temsilcileri de katkı sağladı.

“SEL GELDİĞİNDE GİDEN YATIRIM İSTEMİYORUZ”

Rize Valisi Kemal Çeber,"Rize'nin afet fotoğrafını çektik. Afet risklerini ortaya çıkaran çok kapsamlı ve çok detaylı bir plan ortaya koyduk. Bundan sonra Rize'de yapılacak tüm yatırımlar ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’ dikkate alınarak yapılacak. Derelerimizin içerisinden ev sökmek istemiyoruz. Artık her sene sel geldiğinde, o selle beraber giden köprüler, kamu yatırımları ve özel yatırımları istemiyoruz. En önemlisi de can kaybı istemiyoruz. Bunun için hep beraber mücadele edeceğiz.

Aynen virüsle mücadele gibi afet mücadelesi de toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir mücadeledir. Toplumsal olarak bu mücadeleyi yapmazsak hiçbir kurumun tek olarak bu yükün altından kalkması mümkün değildir.”

“YILLIK 620 AFETİMİZ OLUYOR”

Vali Kemal Çeber, Rize’nin su kaynaklı doğal afetlerde Türkiye’de lider olduğunu söyleyerek şu sözleri kaydetti:

"Özellikle su kaynaklı doğal afetlerden heyelan, kaya düşmesi ve sel gibi afetlerde Türkiye'de lideriz. Yıllık ortalama 620 civarında irili ufaklı afetimiz oluyor. Bir veya iki büyük afet yaşarız. Maalesef can kayıplarımız da olur. Hem coğrafi özeliklerimiz hem fiziki şartlarımız, Rize'yi ve bu bölgeyi bu anlamda çok zorluyor. Biz de bunun için her türlü tedbiri almak için gayret ediyoruz.

Bu yıl afet farkındalık eğitim yılıdır. İnsanları bilinçlendirme noktasında elimizden gelen ne varsa yapacağız.”





PROTOKOL İMZALANDI

Rize Valiliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) arasında, 'Afet Farkındalık Eğitim İşbirliği' protokolü imzalandı.

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, “Bizim bir görevimiz de bulunduğumuz toplumun sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm üretmektir. İlimiz afetler konusunda hassas bir il. Her yağmur yağdığında türlü sıkıntılar yaşıyoruz. Çözümler noktasında çalışmalar yapıyoruz. Üniversite olarak yaklaşık bir ay önce Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduk.” sözlerini kaydetti.

“BU BÖLGE AFETLERDEN ÇOK ÇEKTİ”

Rize’de yaşayan İsmail Topaloğlu isimli bir vatandaş ise afetlere yönelik yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"Burada birazdan bakarsın yağmur yağar, bir afet olur. Bu bölge afetlerden çok çekti. Benim de arazim heyelan sebebiyle zarar gördü. Daha fazla can kaybı, mal kaybı olmadan çözüm bulunması lazım.”

“YANLIŞ YERLERE EV YAPIYORUZ”

Mehmet Yılmaz ise, “Her yağmurda korkuyoruz, derelerin taşmasından endişe ediyoruz. Yanlış yerlere evler yapıyoruz, fazla yağınca dereler tıkanıyor ve önünde ne varsa zarar veriyor. Artık kalıcı çözümler üretmek gerek." diye konuştu.