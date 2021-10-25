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    Rize'de kar kalınlığı 20 santimi geçti

    Çamlıhemşin ilçesindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi geçti. Bölgede yağış sürüyor.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 12:49
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    Rize'de kar kalınlığı 20 santimi geçti

    Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışının şiddeti sabah saatlerinde arttı.

    YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Kar yağışıyla birlikte yaylalar, bembeyaz oldu.

    20 SANTİMİ GEÇTİ

    Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçtiği bölgede yağış sürüyor.

    Rize'de kar kalınlığı 20 santimi geçti VİDEO

    Rize de kar kalınlığı 20 santimi geçti #1

    Rize de kar kalınlığı 20 santimi geçti #2

    Rize de kar kalınlığı 20 santimi geçti #3

    Rize de kar kalınlığı 20 santimi geçti #4

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