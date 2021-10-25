Rize'de kar kalınlığı 20 santimi geçti
Çamlıhemşin ilçesindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi geçti. Bölgede yağış sürüyor.
- DHA
- 25.10.2021 - 12:30
- Güncelleme : 25.10.2021 - 12:49
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışının şiddeti sabah saatlerinde arttı.
YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışıyla birlikte yaylalar, bembeyaz oldu.
20 SANTİMİ GEÇTİ
Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçtiği bölgede yağış sürüyor.
Rize'de kar kalınlığı 20 santimi geçti VİDEO