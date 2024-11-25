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Rize’de kar nedeniyle mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Rize’de kar nedeniyle mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir köy ve bir yaylada mahsur kalan 7 kişi, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.