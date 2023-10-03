İHA
Rize’de akşam saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösterdi.
Toprak, kamyoneti sürükledi
Ardeşen ilçesi Bayırcık köyünde de toprak kayması meydana geldi. Toprağın kayarak kamyoneti sürükleme anı dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Heyelanın getirdiği toprağın sürüklediği kamyonetin içerisinde bulunan vatandaş, burnu kanamadan aracından çıktı.
Toprak kaymasından 30 saniye önce kasasında insanların bulunduğu bir kamyonet de toprak altında kalmaktan kurtuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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