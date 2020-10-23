Rize’de kızı ile babası 8 saat arayla hayatlarını kaybetti

Ağaçtan düşen babasına refakat ederken beyin kanaması geçiren 40 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Aradan geçen 8 saatin ardından baba da hayata gözlerini yumdu.

Rize’nin Pehlivantaşı Mahallesi’nde 68 yaşındaki İlyas Demirci, bir hafta önce budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması riskinden dolayı hastanede tedavi gören İlyas Demirci’ye ilk iki gün, 40 yaşındaki kızı Songül Akgün refakat etti.

HASTALIĞINA RAĞMEN BABASINA REFAKAT ETTİ

İkinci günün sonunda evine giden ve kendini kötü hissetmesine rağmen yeniden babasının yanına refakatçi olarak dönen Akgün, burada baygınlık geçirdi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akgün, yoğun bakıma alındı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

5 gün boyunca yoğun bakımda kalan talihsiz kadın, dün akşam hayatını kaybetti. Dün sabah saat 09.00 sırasında kalbi durduğu için yoğun bakıma alınan baba İlyas Demirci ise tedavi gördüğü aynı hastanede, gece 02.00 sularında hayatını kaybetti.

İki ölüm haberini arka arkaya alan yakınları ise fenalık geçirdi.