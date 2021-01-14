Rize'de köprü tartışması tatlıya bağlandı

Çayeli ilçesinde restore edildikten sonra ismi nedeniyle, Kaptanpaşa ve Yeşiltepe köyleri arasında gerilime neden olan tarihi köprünün ismi değişti.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Senoz Vadisi'nde, yol çalışmaları esnasında zarar gören tarihi kemer köprünün, restore çalışmalarının ardından çevre düzenlemesi yapıldı.

Restorasyondan sonra köprünün yanına bir kitabe yerleştirildi.

ADI DEĞİŞTİ TARTIŞMA ÇIKTI

Yeşiltepe ve Kaptanpaşa köylerinin tam arasında bulunan ve köylüler tarafından sadece 'taş köprü' olarak adlandırılan, aynı zamanda da resmi kayıtlarda Yeşiltepe köyüne ait görünen köprünün yeni kitabesine, Tarihi Kaptanpaşa Köprüsü yazıldı.

Bu yeni durum, iki köyün sakinleri arasında tartışmaya neden oldu.

KİTABE DEĞİŞTİ, SORUN ÇÖZÜLDÜ

Köprünün adının değiştirilmesine karşı çıkan Yeşiltepeliler, resmi kayıtlarda köprünün Yeşiltepe köyü muhtarlığına ait olduğunu gösteren belgelerle, yetkili kurumlara başvuruda bulundu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, kitabe yenilendi ve Tarihi Yeşiltepe Köprüsü ibaresi eklendi. Sorun böylelikle ortadan kalkmış oldu.