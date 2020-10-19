Rize'de köy eviyle birlikte 12 arı kovanı yandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, 12 arı kovanı da yandı.
- AA
- 19.10.2020 - 02:56
Rİze'nin Çayeli ilçesine bağlı Buzlupınar köyünde yaşayan Ali Korkmaz'ın (59) evinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.
YANGIN TÜM EVİ SARDI
Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. O sırada evinin bahçesinde çalışan Korkmaz, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
12 KOVAN ARI DA YANDI
Olay yerine gelen Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, 12 arı kovanı da yandı.