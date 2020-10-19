Dolar
7.9175
-0.1991%
Euro
9.2842
-0.128%
Altın
1899.86
0.021%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
483.548
-0.2191%
Bitcoin
91287.5
1.5536%
EXEN Coin
11.67
0.39%
16ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 16 C

    Rize'de köy eviyle birlikte 12 arı kovanı yandı

    Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, 12 arı kovanı da yandı.
    • AA
    • 19.10.2020 - 02:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de köy eviyle birlikte 12 arı kovanı yandı

    Rİze'nin Çayeli ilçesine bağlı Buzlupınar köyünde yaşayan Ali Korkmaz'ın (59) evinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

    YANGIN TÜM EVİ SARDI

    Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. O sırada evinin bahçesinde çalışan Korkmaz, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Rize de köy eviyle birlikte 12 arı kovanı yandı #1

    12 KOVAN ARI DA YANDI

    Olay yerine gelen Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

    Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, 12 arı kovanı da yandı.

    Rize de köy eviyle birlikte 12 arı kovanı yandı #2

    Rize de köy eviyle birlikte 12 arı kovanı yandı #3

    Rize de köy eviyle birlikte 12 arı kovanı yandı #4

    Rize de köy eviyle birlikte 12 arı kovanı yandı #5

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir