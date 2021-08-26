Rize’de lösemi hastası 6 yaşındaki Elisa, koronavirüse yenildi

Lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki kız çocuğu, koronavirüsten yaşamını yitirdi. Kız çocuğunun acılı annesi, “Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama koronavirüsü yenemedi” dedi.

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elisa Yenigün, 10 gün önce koronavirüse yakalandı.

Rize'deki evinde karantinaya alınan durumu ağırlaşınca Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Elisa, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Elisa Yenigün, bugün Alipaşa Mahallesi Yalı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Neriman ve Hasan Yenigün, kızlarının mezarı başında gözyaşı döktü.

“‘NEFES ALAMIYORUM ANNE' DEDİ, HİÇBİR ŞEY YAPAMADIM”

Neriman Yenigün (36), Trabzon'daki tedavi sürecinde kızının koronavirüse yakalandığını belirterek "Kızım yoğun kemoterapi aldığı için hücre hiçbir şey yoktu onda. Ben de koronavirüs oldum ama hiçbir şey anlamadım. Ama kızımın savaşacak hücresi yoktu. Korona, , 3 günde sardı onu. Biz ilk hastanede yoğun bakımda gözetim altında olsaydık, bu acıyı yaşamayacaktık. Yavrum çok çekti. Herkes önlemini alsın. ‘Nefes alamıyorum anne' dedi, hiçbir şey yapamadım. Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama koronavirüsü yenemedi." dedi.