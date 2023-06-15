Rize’de mahsur kalan aracın imdadına trafik polisleri yetişti Şiddetli sağanak nedeniyle göle dönen otoyolda mahsur kalan aracı, sürücüsü ve trafik polisleri iterek olduğu yerden çıkardı.

İHA

Rize, sağanağın etkisi altında…

Özellikle Ardeşen ve Pazar ilçesinde durum pek iyi sayılmaz.

Otoyollarda mazgallar tıkandı, göletler oluştu.

Polis yetişti

Bu da sürücüleri zora soktu.

Her şeye rağmen polis, yine imdada yetişti.

Ardeşen’de yolun ortasında mahsur kalan bir araç selektör yaparak, polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Otomobili tümseğe çıkarttı

Otomobilin olduğu yerden hareket edemediğini gören iki polis, mahsur kalan vatandaşları kendi araçlarına aldı.

Sonrasında ise mahsur kalan aracı sürücü ile aracı iterek, göle dönen yoldan tümseğe çıkarttı.

O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.