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    Rize’de orman yangınına müdahale edilemiyor

    Rize'nin Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkarken, ilçenin Sahil Mahallesi'ndeki yangına, yol olmadığı için müdahale edilemiyor.
    • İHA
    • 17.05.2020 - 23:04
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    Rize’de orman yangınına müdahale edilemiyor

    Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkan yangına, yol çıkmadığı için henüz müdahale edilemiyor.

    Saat 17:00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

    YANGIN ŞİMDİLİK İZLENİYOR

    Yangın ilçeye bağlı Sahil Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarıyla Pazar Orman İşletme Şefliği ekipleri, emniyet güçleri yangın alanına gelirken, yangının yayılışı izlenerek müdahale planı oluşturuluyor.

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