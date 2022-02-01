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    Rize'de otobüste yapılan aramada bir yolcunun valizinden 20 tabanca çıktı

    Rize'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilen N.B., tutuklandı.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 23:28
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    Rize'de otobüste yapılan aramada bir yolcunun valizinden 20 tabanca çıktı

    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rize'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu.

    VALİZDEN 20 ADET RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI

    N.B. isimli yolcunun durumundan şüphelenen ekipler, valizinde arama yaptı. Valiz içerisinde 20 adet ruhsatsız el yapımı tabanca ile 20 adet şarjör ele geçirdi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan H.B., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Rize de otobüste yapılan aramada bir yolcunun valizinden 20 tabanca çıktı #1


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