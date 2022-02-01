Haberler

İç Haber

Rize'de otobüste yapılan aramada bir yolcunun valizinden 20 tabanca çıktı

Rize'de otobüste yapılan aramada bir yolcunun valizinden 20 tabanca çıktı

Rize'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilen N.B., tutuklandı.