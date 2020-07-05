Rize’de piknikte kaybolan çocuk aranıyor

Rize'nin İkizdere ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 11 yaşındaki İmam Can Kaya için arama çalışması başlatıldı.

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan bir Kur’an kursunda okuyan öğrenciler piknik için Tulumpınar köyüne gitti. Piknik esnasında Şanlıurfalı 11 yaşındaki kurs öğrencisi İmam Can Kaya’nın orada olmadığı görüldü.

ARAMA TİMLERİ VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Etrafa bakınan kurs hocaları Kaya’nın karşılık vermediğini görünce hemen jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Timi, Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ve vatandaşlar arama köpeği Kır ile birlikte gece 00.00’e kadar yaptıkları aramada bir bulguya rastlayamadı.

Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde devam edilecek.