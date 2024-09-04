Rize'de sağanak yağış sele dönüştü Rize'de etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, taşan dere istinat duvarını yıktı.

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İHA

Karadeniz'de başlayan şiddetli sağanak yağış Rize'nin sahil kesimlerinde bulunan ilçelerinde etkisini gösterdi.

Pazar ve Ardeşen ilçelerinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Pazar ilçesinde ise bazı işletmelerde su baskınları yaşandı. Sağanak yağış sonrası derelerin su seviyesi yükseldi.

DERE KENARINDAKİ İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Ardeşen ilçesinde derenin kenarındaki istinat duvarı, derenin taşması sonucu yıkıldı. Köprünün altında park halinde bulunan araçlar, istinat duvarı yıkılınca sular altında kaldı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)