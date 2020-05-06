Rize Şehir Hastanesi, deniz üzerinde inşa edilecek

Rize'de, Şehir Hastanesi'nin yapımı için bir süredir devam eden yer arayışı sonuçlandı.

Rize Şehir Hastanesi'nin hangi alanda yapılacağı belli oldu.

Hastane, 19 yıl önce ödenek yetersizliği nedeniyle inşaatı yarım kalan Gülbahar Mahallesi'ndeki yat limanı sahasında yapılacak.

300 dönümlük deniz dolgusu üzerine inşa edilmesi planlanan hastane, 263 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

800 YATAK KAPASİTELİ

554'ü normal, 140'ı yoğun bakım, 100'ü palyatif bakım yatağı, 6'sı mahkum yatağı olmak üzere toplam 800 yatak kapasiteli olacak hastanede; 215 poliklinik muayene odası, 31 ameliyathane, 70 acil müşahede yatağı bulunacak.

DENİZ DOLGUSU ÜZERİNDE YAPILACAK

Hastanede, hibrit ameliyathane de yer alacak. Kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusu olan Rize'de; Rize-Artvin Havalimanı, Batı Park, Çay Çarşısı Projesi'nden sonra şehir hastanesi de deniz dolgusu üzerine inşa edilmiş olacak.

YAT LİMANI DOLGUSUNDA ERİYEN TAŞLAR KULLANILMIŞTI

Rize'de, 1998 yılında Gülbahar Mahallesi sahilinde Rize Belediyesi'nce 200 yat kapasiteli, 800 metre uzunlukta mendireğe sahip yat limanı projesi hazırlandı.

Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz tarafından 1999 yılında temeli atılan yat limanı inşaatı, yaklaşık 1 milyon tona yakın taş nakledildikten sonra 2001'de ödenek yetersizliği nedeniyle durduruldu.

PROJE, MALİYETLİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE DURDURULDU

Projeye, bugünün maliyeti ile yaklaşık 5 milyon lira harcandığı belirtildi. Proje, göreve gelen belediye başkanları tarafından maliyetli olduğu belirtilerek devam ettirilmedi.

2020 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize'nin 800 yataklı şehir hastanesine kavuşacağını belirterek, "Denizin üzerinde dolgu ile yat limanı alanına inşaat gerçekleştirilecek. Türkiye’ye yakışır, yaraşır bir kompleks olacak. Bu da 2020 yatırım programında. Dolayısıyla bunun da proje etüt çalışmaları devam ediyor." dedi.