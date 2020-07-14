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    Rize'de selde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

    Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşıldı.
    • DHA
    • 14.07.2020 - 06:49
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    Rize'de selde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

    Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesi Yeni Mahalle'de, Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlatmıştı.

    CANSIZ BEDENİ TOPRAK ALTINDAN ÇIKARILDI

    AFAD ekipleri Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkardı.

    100'DEN FAZLA ARAÇ HASAR GÖRDÜ

    Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü.

    3 TANE EV YIKILDI

    Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.

    BÖLGEDE YAĞIŞ YENİDEN ŞİDDETLENDİ

    Öte yandan bölgede yağış yeniden şiddetini artırmaya başladı.

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