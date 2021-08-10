Sağanak yağışların sık sık görüldüğü Rize'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, deredeki suları karayoluna taşırarak, yolların tıkanmasına neden oldu.

Rize'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sel ve heyelanı beraberinde getirdi.

Yağış nedeniyle sular Salarha vadisinde dere karayoluna taştı. Karayolundan akan dere nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise yer yer şiddetli yağışlar nedeniyle kopmalar yaşandı.

Kopmalar nedeniyle tehlike altında olan evler ise güvenlik önlemi amaçlı tahliye edildi.

Rize'de şiddetli yağış VİDEO

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"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Yağmurdan korktuğu için evi tahliye etmek zorunda kaldığını dile getiren Hatice Başçılar isimli vatandaş, “Yağmur ilk başta az yağıyordu ama öğleden sonra saat beş gibi bir anda yoğunlaştı. Dere taş, kütük ne varsa önüne alıp götürüyor. İnsanlar yağmurlu günlerde burada yaşamaya korkar oldu. Üstten aşağıya doğru yüklü bir şekilde gelen su evin altına birikti. Eve girmeye korkuyorum. Ev kopup gidecek diye korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

"YAĞMUR KÖYÜ ETKİSİ ALTINA ALDI"

Köylerinde 25 hanenin heyelan korkusu nedeniyle evini terk ettiğini dile getiren Muradiye beldesine bağlı Kömürcüler Mahallesi Muhtarı Ekrem Yazıcı ise, “Bugün saat 17.00 sularında başlayan yağmur köyü etkisi altına aldı. Mahallede 25 hane evden çıktı. Biz büyüklerimizden yardım bekliyoruz” dedi.