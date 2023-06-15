Rize’de şiddetli yağış etkili oldu
İHA

AFAD Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, ve Trabzon illeri için bugünden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Otoyollar göle döndü

Saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde etkili oldu.

Şiddetli sağanak yağış ve mazgalların tıkanmasıyla otoyollarda göletler oluşunca sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Rize’de şiddetli yağış etkili oldu

İş yerlerini su bastı

Pazar ilçe merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken işletme sahipleri süpürgeler ve çek paslarla dükkanlarına giren suyu dışarıya boşalttı.

Pazar Belediyesi ekipleri tarafından tıkanan mazgalların açılması için temizlik çalışmaları başlatıldı.