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    Rize'de şiddetli yağış yolları göle çevirdi

    Gündoğdu ilçesinde Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 21:42
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    Rize'de şiddetli yağış yolları göle çevirdi

    Meteorolojiden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Rize'de bugün özellikle Gündoğdu mevkiinde şiddetli yağışlar görüldü.

    Yollar yağış sonrası göle dönerken, trafikteki ağaçlar güçlükle ilerledi.

    Rize'de şiddetli yağış yolları göle çevirdi VİDEO

    KÜÇÜK ÇAPTA HEYELANLAR OLDU

    Yörede bir çok ev ve iş yerinde su baskınları görülürken, ufak çaplı da heyelanlar yaşandı.

    Heyelanlarda bazı araçlar hasar görürken, maddi hasar meydana geldi.

    Rize de şiddetli yağış yolları göle çevirdi #1

    Rize de şiddetli yağış yolları göle çevirdi #2

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