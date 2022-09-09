Tatil için geldiği bölgede ailesiyle birlikte deniz keyfi yapan turist, 120 bin TL değerindeki kolyesini kaybetti. 3 gündür devam eden arama çalışmaları için bölgeye dedektör getirildi.

Dünyayi etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ardından Türkiye'de adeta turist akını yaşanıyor.

Yurdun dört bir yanını keşfeden turistler, yaz boyunca tatil yapıyor, ardından ülkelerine geri dönüyor.

Rize'nın Çayeli ilçesi bir Arap turist tarafından keşfedildi.

Dalgıçtan yardım istedi

Bölgedeki Limanköy Plajı'na gelen Ali Muhammed Al Tamni, ailesiyle birlikte eğlendiği sırada denizde kolyesini düşürdü.

Bunun üzerine telaş yapan turist, plaj işletmecisinden ve endüstriyel dalgıçlık yapan Zafer Koçal'dan kolyesini bulmak için yardım istedi.

Bölgeye dedektör getirtti

Cankurtaranlarla birlikte dalış yapan Koçal, bir süre kolyeyi aradı ancak sonuç alamadı.

Kolyesi bulunamayan Ali Muhammed Al Tamni, bölgeye dedektör getirtti. Çalışmalar sırasında dedektör sinyal verince bu kez iş makinesi çağrıldı.

Kepçe yardımıyla çıkartılan kum ve çakıl, süzgeçten geçirildi.

Rize'de suda kolyesini düşüren Arap turist, bölgeye dedektör getirtti VİDEO



İş makinesi gönderildi

Ancak yine sonuç alınamadı. İki gün boyunca yapılan aramalarda kolye bulunamayınca iş makinesi bölgeden gönderildi.

Koçal ve işletmedeki cankurtaranlar, Ali Muhammed Al Tamni'nin talebi üzerine zaman zaman dalış yaparak aramalarını sürdürüyor.

"120 bin lira olduğunu söyledi"

Kolyeyi bulmak için yaptıkları aramalara ilişkin açıklamalarda bulunan Koçal, "Denizden cihazdan işaret gelince kumun çıkarılarak arama yapılmasını istedi. Kendisi için değerli olduğunu ve 120 bin lira olduğunu söyledi. Makine ücretini vermeyi kabul etti. Üzerine 20 bin lira daha para harcadı. Üç gündür arıyoruz. Makine ile arama yaptığımız yerlerde bir altın küpe ve bir yüzük bulduk. Makine aramasını sonlandırdık. Ara ara biz arkadaşlarla aramaya devam ediyoruz. Keşke bulabilsek. Adres ve telefonunu aldık. Bulabilirsek arayıp kendisine iade edeceğiz. Sabah iki parça daha eşya bulduk ama basit, değersiz kolyeler." dedi.

Aramalar sürüyor

AA'nın aktarımına göre; İbrahim Cihan Yıldız da kepçenin denizden çıkardığı kumu süzgeçten geçirdiklerini ancak kolyeyi bulamadıklarını dile getirerek, aramaya devam ettiklerini söyledi.