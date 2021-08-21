Rize'de toprak kayması meydana geldi
Rize'de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu iki ev tahliye edildi. Evde bulunan hasta iki kişi, valilik tarafından misafirhanelere götürüldü.
- AA
- 21.08.2021 - 03:14
Rize'de şiddetli yağış meydan geldi.
Şiddetli yağış sonrası oluşan toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
2 KİŞİ MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ
Evlerde oturan biri yatalak diğeri de obezite hastası 2 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) de yardımıyla Valilik tarafından misafirhanelere yerleştirildi.
Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.