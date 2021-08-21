Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
415.024
4.60%
EXEN Coin
26.72
-0.70%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Rize'de toprak kayması meydana geldi

    Rize'de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu iki ev tahliye edildi. Evde bulunan hasta iki kişi, valilik tarafından misafirhanelere götürüldü.
    • AA
    • 21.08.2021 - 03:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de toprak kayması meydana geldi

    Rize'de şiddetli yağış meydan geldi.
    Şiddetli yağış sonrası oluşan toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

    2 KİŞİ MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ

    Evlerde oturan biri yatalak diğeri de obezite hastası 2 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) de yardımıyla Valilik tarafından misafirhanelere yerleştirildi.
    Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
    Rize de toprak kayması meydana geldi #1
    Rize de toprak kayması meydana geldi #2
    Rize de toprak kayması meydana geldi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir