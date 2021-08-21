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Rize'de toprak kayması meydana geldi

Rize'de toprak kayması meydana geldi

Rize'de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu iki ev tahliye edildi. Evde bulunan hasta iki kişi, valilik tarafından misafirhanelere götürüldü.