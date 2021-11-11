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    Rize'de uçuruma düşen kadına yardıma giden askeri araç da uçuruma yuvarlandı

    Rize'de uçuruma düşen Saniye Kaplan'ı kurtarmak için olay yerine giden jandarmaya ait kamyonet, sürücüsünün ambulansa yol verdiği sırada uçuruma yuvarlandı. Kazada 1'i asker 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 11.11.2021 - 18:33
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    Rize'de uçuruma düşen kadına yardıma giden askeri araç da uçuruma yuvarlandı

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Çat köyünde saat 14.00 sıralarında cep telefonu ile selfie çeken Saniye Kaplan, dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    UÇURUMA DÜŞEN KADINA YARDIMA GİDEN ASKERİ ARAÇ DA UÇURUMA YUVARLANDI

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, AKUT, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı kadını kurtarmak için çalışma başattı. Bu sırada Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş T.K.’nın kullandığı 53 JAA 146 plakalı askeri kamyonet, ambulansa yol vermeye çalışırken, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kadını yola çıkaran ekipler, ardından askerin yardımına koştu. Ekiplerce yola çıkarılan yaralı kadın ve asker ambulanslarla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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    Rize de uçuruma düşen kadına yardıma giden askeri araç da uçuruma yuvarlandı #2

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