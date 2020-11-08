Rize'de ulaşıma kapanan yollar hızlı çalışmalarla açıldı

Rize İl Özel İdaresi, farklı ilçelerde yolları kapanan köylere ulaşım sağlanması için büyük çalışma başlattı.

Rize İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, il genelinde şiddetli yağış nedeniyle 38 köyde heyelan meydana geldiği belirtildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI, YOLLAR TEK TEK AÇILIYOR

Heyelan nedeniyle Çayeli'nde 10, Ardeşen'de 7, Pazar'da 7, merkezde 6, Güneysu'da 3, Çamlıhemşin'de 3, Fındıklı ve Hemşin'de ise birer köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu yolların 30'unun ulaşıma açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, alternatif yolu bulunan 8 köyde ise ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "5-6-7 Kasım 2020 tarihlerinde Rize’de şiddetli yağış nedeniyle il genelinde 38 köyde heyelan meydana gelmiş olup, ekiplerimiz afetin ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başlamıştır. Meydana gelen heyelanlar nedeniyle Çayeli ilçesinde 10, Ardeşen ilçesinde 7, Pazar ilçesinde 7, Merkez ilçede 6, Güneysu ilçesinde 3, Çamlıhemşin ilçesinde 3, Fındıklı ve Hemşin ilçesinde 1 köy yolu ulaşıma kapanmıştır. Heyelan dolayısıyla ulaşıma kapanan köy yollarının 29’u açılmış olup, alternatif yolu bulunan 8 köyde ise ekiplerimiz çalışmalara devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.