Rize'de yaşanan depremde bazı evlerde hasar meydana geldi

İHA
Rize, 4.7 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Rize'nin Hemşin ilçesinde saatler 12.02'yi gösterdiğinde deprem meydana geldi.
Yapılan açıklamada, depremin 4.7 büyüklüğünde ve yerin 12.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
BAZI EVLERDE HASAR OLUŞTU
Büyük paniğe yol açan deprem sonrası bazı evlerin çatılarında hasar oluştu.
Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, Hemşin'de bazı evlerin çatılarında hasar meydana geldiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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