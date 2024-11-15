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Rize'de yaşanan depremde bazı evlerde hasar meydana geldi

Rize'de yaşanan depremde bazı evlerde hasar meydana geldi AFAD'ın sabah saatlerinde duyurduğu Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar tarafından bazı evlerin çatısında hasar oluştuğu kaydedildi.