Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
386.071
-1.06%
BTXN Coin
10.60
-0.28%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Rize'de yolunu şaşıran sıpa, akaryakıt istasyonuna girdi

    Rize'de iki gündür Karadeniz Sahil yolu üzerinde gezdiği öğrenilen sıpa İyidere ilçesindeki bir yakıt istasyonuna sığındı.
    • 30.10.2022 - 21:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de yolunu şaşıran sıpa, akaryakıt istasyonuna girdi

    Rize’de meydana gelen olayda, iki gündür Karadeniz Sahil Yolu üzerinde başı boş gezdiği öğrenilen sıpa, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı.

    Nereden geldiği belli olmayan sıpa son olarak İyidere ilçesi Hazar Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan yakıt istasyonuna girdi.

    Sıpanın karnı doyuruldu

    Belediye ekipleri ve polisin müdahalesi ile ekmek vererek yakalanan sıpa, diğer hayvanların zarar vermemesi için yakıt istasyonuna bağlandı.

    İHA'nın haberine göre, karnı doyurulan sıpa kendisini dinlenmeye bıraktı.

    Rize de yolunu şaşıran sıpa, akaryakıt istasyonuna girdi #1

    Rize de yolunu şaşıran sıpa, akaryakıt istasyonuna girdi #2


    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 30 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 30 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Alex de Souza, Sao Paulo'dan ayrıldı
    Transfer dosyası

    Alex de Souza, Sao Paulo'dan ayrıldı

    Görüş Bildir