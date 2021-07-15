Rize'deki heyelan alanı havadan görüntülendi

Rize'de, zor anlar yaşattıran heyelanın etkileri, sabah olmasıyla beraber havadan görüntülendi.

Rizenin Güneysu ilçesinde şiddetli yağışın neden olduğu heyelan, günün ağırmasıyla birlikte havadan görüntülendi.

BÖLGE EV VE İŞ YERLERİ HASARLAR İÇİNDE KALDI

Öğle saatlerinden birlikte yağmaya başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri oluştuğu bölgede evleri ve iş yerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kaldı. Yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesindeki enkaz alanı, sabah olunca gün yüzüne çıktı.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana gelen Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin altında kalan 3 kişiden 1’i olan 75 yaşındaki H.C'nin cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı. Arama çalışmalarında AFAD, İDAK, AKUT ve JÖAK ekipleri tarafından yürütülüyor. Kurtarma işlerine sahil güvenlik ekipleriyle birlikte helikopterlerinde dahil olacağı aktarıldı.