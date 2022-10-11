Rize Valisi Kemal Çeber, İyidere ilçesinde yapımı devam eden lojistik merkezi projesinin dolgu çalışmalarının sürdüğünü ve yüzde 30'unun tamamlandığını bildirdi.

Rize’nin İyidere ilçesinde 20 milyon ton deniz dolgusunun üzerine yapılacak olan lojistik merkezi projesinin, dolgu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bugüne kadar günde 20 bin ton malzeme denize döküldü.

2023 yılının sonunda tamamlanacak

Böylelikle toplamda 5 milyon ton taş doldurulmuş oldu.

1 milyar 370 milyon TL’ye mal olacak projenin 2023 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor.

Ticarete ve istihdama katkısı

Lojistik Limanın faaliyete geçmesiyle beraber yılda 3 milyon ton kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin ton konteyner taşımacılığıyla bölge ticaretine yılda 200 milyon dolar, yan istihdama ise 450 milyon dolar katkı sağlayacak.

Rize’deki lojistik merkezinde dolgu çalışmalarının yüzde 30’u bitti ViDEO

‘Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak’

Rize Valisi Kemal Çeber, lojistik merkezinin tamamlanmasıyla bölgenin Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayan en önemli ticaret merkezlerinden biri haline dönüşeceğini belirtti.

Vali Çeber, “Lojistik Liman sahamızda çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Dolgu işlemlerinde yüzde 30 seviyesini aştık. Oradaki hassasiyetimiz dolgu malzememiz… Belli bir mesafeden geldiği için hızdan ziyade önce güvenliği öne alıyoruz. Planlandığı süre içerisinde tamamlamaya gayret ediyoruz. İlk açıldığında 2 bin, sonra çarpanlarıyla beraber 20 bin kişinin istihdam edildiği çok ciddi bir ticaret ve sanayi faaliyetinin yürütüldüğü bir merkez olacak.” dedi.

“Bütün parseller doldu”

Organize sanayisinin ilk etabında bütün parsellerin dolduğunu söyleyen Vali Çeber, “Gümrük Müdürlüğü başta olmak üzere Rize içerisindeki bazı kurumları da oraya taşıyacağız. Lojistik merkezine entegre olarak Güneyce'deki kadar tespiti yapılmış olan endüstriyel alanda faaliyetler buranın doğasına ve hassasiyetlerine uygun olarak devam ettirilecek.

Organize sanayimizin ilk etabındaki tüm parseller doldu. 2’nci etabında ise kamulaştırması yüzde 97 seviyesinde. Önümüzdeki sene orada da parsel tahsislerine başlayacağız. 23 parsellerimizde orada olacak. İstihdamımıza, turizmimize, sermayemize ve ticaretimize katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu.