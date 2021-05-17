Rizeli üreticiler çay bahçelerine girdi

Bugün itibarıyla açılan 2021 yılı çay sezonu için üreticiler çay bahçelerine girdi, toplamaya başladı.

Tam kapanma döneminde bahçe temizliklerini tamamlayan Rizeliler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından açılan kampanya ile tam kapanmanın hemen ardından bugün itibariıyla çay toplamaya başladı.

Yaş çay taban fiyatının açıklanmasını beklemeyen Rizeli Çay Müstahsilleri, erkenden çaylıklarına girerek kaliteli çay üretmek için ilk günden makas salladı.

“BİZİM TOPLADIĞIMIZ ÇAY KENDİSİNİ BELLİ EDER”

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Gürcistan'dan her yıl gelen çay tarım işçileri pandemi nedeniyle gelemeyince vatandaşlar, kendi arazilerine kendileri girmek zorunda kaldı.

Çay üreticisi Yaşar Seyis, kaliteli çay toplamak için erkenden çay bahçesine girdiklerini dile getirerek, “Çay güzel geldi. Zaten erken başlarız ki genelde çay kaliteli olsun diye. Biz yıllardır kendi çayımızı kendimiz topluyoruz. O yüzden çay toplamak bize çok rahat geliyor. Kaliteli çay toplarız, topladığımız çayda çöp olmaz. Çay alım yerine gittiğimizde bizim topladığımız çay kendisini belli eder.” dedi.

ÜRETİCİLERE "HEMEN BİTİRMEYE ÇALIŞMAYIN" UYARISI

Özel sektör çay sanayicisi Mehmet Karaca ise “Ben iki gün önceden başladım sezona. Çay kaliteli. Mayıs çayı zaten bu, eğer erken toplarsan ekstraktı 38’e kadar çıkabilir. Düşünün ki Türkiye ortalaması yüzde 30. Bu çay yüzde 38, artık buna katkıya matkıya gerek yok. Çayın en büyük sorunu katkı maddeleri, bununla büyük mücadele veriyoruz. Allah bizi katkıcılardan kurtarsın. Üreticiler çayı kaliteli yapsınlar, birbirinden kopmasınlar. Rize’de kapasite bellidir. En fazla ÇAYKUR işler, günde 10 bin ton. Bizde özel sektör olarak 10 bin ton. Fiyatlar aşağıya düşünce kuru çayın fiyatı da düşüyor. Orada bir denge kurması lazım üreticinin. Kişi var ki 1 günde çayını toplamak istiyor. Yani adamın 3 ton çayı var, yevmiyeci alıyor ve 2 güne çayını bitiriyor. Böyle olmaz. Yani en kısa 10 günde çayını toplaması lazım. Bu şekilde olunca, fiyat aşağıya düşmez ve istikrar olur.” şeklinde konuştu.

BİR KİŞİNİN SEZON BAŞI MALİYETİ 240 TL’Yİ BULUYOR

Rize il merkezinde çay toplamak için gerekli malzemelerin satışını yapan Erdoğan Öksüz isimli esnaf da, geçen yıla nazaran çay toplama malzemesi fiyatlarında yükselme olduğunu dile getirerek “Geçen yıla nazaran şu anda bayağı bir zam oldu. Geçtiğimiz yıl 30 TL’den sattığımız pantolon şu anda 50 TL. 120 TL’den sattığımız çay makası şu anda 160 TL. 10 TL’ye sattığımız çay bezi şu anda 18 TL.” diye konuştu.

Öksüz, bir kişinin çay toplayabilmesi için gerekli tüm malzemelerinin fiyatı ile ilgili olarak "Çay bezi, makas, eldiven, çizme, çay torbası almaya kalkıldığında ortalama 205 TL maliyeti var. Bunun yanında bir de yağmurlu havalar için muşamba pantolon almaya kalkıldığında ise bu maliyet 240 TL’ye kadar çıkıyor." bilgisini paylaştı.

ÇAY MÜSTAHSİLİ ÇAY ALIŞVERİŞİNİ PAHALI BULUYOR

Çay toplamak için malzeme fiyatlarının çok pahalı olduğunu dile getiren Ahmet Gündoğdu adlı çay müstahsili ise “Bir eldiven için 15 TL diyor. Diğerleri 10 TL ama işe yaramaz. İyi olan 15 TL ama iyisi de iyi para. Çay toplamak için de her şey pahalı. Şimdi çay toplama motoru alacağım ama onun için de 3 bin TL diyorlar. 3 bin TL ona verince, elektriği, benzini bana ne kalacak? Çay çok ucuzdan gidiyor ama. Bir de özele teslim oluyoruz o da çok ucuza alıyor.” dedi.