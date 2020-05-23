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    Rize’nin köylerinde koronavirüs testi

    Rize’nin köylerinde koronavirüs testi

    Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler, merkeze uzak olan köylerde yaşayanları da yakın takibe aldı. Her köyde insanlar testten geçiriliyor.
    • Özel Haber
    • 23.05.2020 - 16:35
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    Rize’nin köylerinde koronavirüs testi

    Ensonhaber, Rize’de koronavirüsle mücadele ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti.

    İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Ormancık Köyü’ne son 14 günde gelen vatandaşlar tek tek koronavirüs testinden geçirildi.
    Merkeze yaklaşık 40 kilometre uzak olan köylerde yapılan testler sayesinde, bölge tamamen kontrol altına alınmış olacak.

    VAKA TESPİT EDİLİRSE..

    Yeni vakanın tespit edilmesi durumunda köy karantinaya alınacak.

    Köylüler, sağlık ekiplerinin çalışmalar sırasında üşümemesi için soba yaktı.

    Ormancıl Köyü Muhtarı Temel Güney, koronavirüsle mücadele döneminde köylere oldukça ilgili davranıldığını belirterek “Köyümüzde maskesiz dışarı çıkışın önüne geçtik. Maske temini konusunda hiçbir zaman sorun yaşamadık. Böylelikle köyümüzde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Maske takip sosyal mesafeye kuralını unutmayarak süreci atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu

    Rize’nin köylerinde koronavirüs testi VİDEO

    RİZE'NİN GÜZEL KÖŞELERİNDEN FOTOĞRAFLAR

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