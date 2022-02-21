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    RTÜK, üç haber sitesini, lisans başvurusu yapması için uyardı

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını belirlediği haber siteleri "dw.com", "tr.euronews.com" ile "amerikaninsesi.com"u uyardı.
    • AA
    • 21.02.2022 - 23:59
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 00:04
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    RTÜK, üç haber sitesini, lisans başvurusu yapması için uyardı

    Duyurularda, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi kapsamında, yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçe ve taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği belirtildi.

    LİSANS ÜCRETLERİNİ ÖDEMEDİLER

    Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisans ücretinin peşin ödenmesi halinde ilave 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunulabileceği aktarıldı.

    RTÜK, üç haber sitesini, lisans başvurusu yapması için uyardı #1

    ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HALİNDE ADLİ İŞLEM YAPILACAK

    Başvuru talebini içeren dilekçeyle taahhütnamenin sunulmaması ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretinin peşin olarak ödenmemesi veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben 72 saat içerisinde son verilmemesi halinde Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca Sulh Ceza Hakimliğinden içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı bildirilen duyuruda, ayrıca aynı Kanunun 33'üncü maddesi uyarınca da adli işlem yapılacağı ifade edildi.

    RTÜK, üç haber sitesini, lisans başvurusu yapması için uyardı #2


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